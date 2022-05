Aktualisiert am 14.05.2022 - 13:15 Uhr

27-J√§hriger tot in Wald gefunden ‚Äď Mordkommission ermittelt

Die Polizei vermutet ein Tötungsdelikt: In einem Wald nahe der Hauptstadt wurde die Leiche eines 27 Jahre alten Manns entdeckt. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen.

In einem Wald in R√ľdersdorf im brandenburgischen M√§rkisch-Oderland ist ein Toter gefunden worden. Nach dem Fund der Leiche des 27-J√§hrigen am sp√§ten Freitagabend habe die Mordkommission die Ermittlungen zu einem T√∂tungsdelikt aufgenommen, teilte die Polizei mit.