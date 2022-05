Kinderleiche aus Donau geborgen

Bei einer am vergangenen Donnerstag in der Donau gefundenen Leiche handelt es sich um ein Kleinkind. Eine Obduktion in MĂŒnchen habe ergeben, dass der oberhalb der Staustufe Vohburg gefundene Tote ein Junge im Vorschulalter sei, teilte das PolizeiprĂ€sidium Oberbayern Nord am Montag in Ingolstadt mit. Die IdentitĂ€t des Kinds sei ebenso unklar wie die TodesumstĂ€nde. Es seien weitere rechtsmedizinische Untersuchungen nötig.