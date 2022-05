In einer Schule in Nordrhein-Westfalen soll eine Waffe gesichtet worden sein. Die Polizei durchsucht das Geb├Ąude. Ger├╝chte ├╝ber einen Amoklauf weist eine Sprecherin zur├╝ck.

Nach einer mutma├člichen Sichtung einer Waffe im Umfeld einer Schule in Dinslaken hat die Polizei das Geb├Ąude am Mittwoch vorsichtshalber durchsucht. "Wir sch├Ątzen das als Gefahrenlage ein und sind mit zahlreichen Einsatzkr├Ąften vor Ort", sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Ger├╝chte zu einem Amoklauf an der Gesamtschule wies die Sprecherin zur├╝ck.