Schusswaffen haben AutounfĂ€lle als hĂ€ufigste Todesursache bei Kindern und Jugendlichen in den USA abgelöst. Offiziellen Daten der Gesundheitsbehörde CDC aus dem Jahr 2020 zufolge starben insgesamt 4.368 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahren durch Schusswaffen. Im Vergleich dazu gab es 4.036 TodesfĂ€lle im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen – der bisher hĂ€ufigsten Todesursache in dieser Altersgruppe.

Waffengewalt nahm wÀhrend Corona-Pandemie zu

Die Zahlen waren vergangene Woche in einem Schreiben an das Fachmagazin "New England Journal of Medicine" veröffentlicht worden. In dieser Woche erst wurden 19 Kinder bei einem Schulmassaker in Texas getötet.