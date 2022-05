Grund dafĂŒr ist vor allem die Waffenlobby, allen voran die mĂ€chtige National Rifle Association (NRA). Sie wurde 1871 nach dem Amerikanischen BĂŒrgerkrieg von zwei ehemaligen Offizieren gegrĂŒndet. Doch wie wichtig ist die NRA und was bezweckt sie genau? Ein Überblick:

Die NRA will, dass alles so bleibt, wie es ist

Bislang kommt man in den USA allgemein sehr leicht an Schusswaffen. Unterschiede gibt es von Bundesstaat zu Bundesstaat, aber mancherorts kann man sie sogar im Supermarkt kaufen. Erwachsene, die ihren Ausweis oder FĂŒhrerschein vorzeigen, dĂŒrfen in WaffenlĂ€den Pistolen, Munition oder Schnellfeuergewehre erwerben – registriert sein mĂŒssen die Waffen, bis auf wenige Ausnahmen, nicht.

Doch auf sogenannten "Gun Shows" der NRA sind ist nicht mal das nötig. Hier gehen jedes Wochenende Tausende von Schusswaffen ĂŒber den Tresen. Versuche, dieses Vorgehen oder das Waffengesetz allgemein zu Ă€ndern, bekĂ€mpft die NRA bislang erfolgreich. 125.000 Ausbilder lehren einfachen US-BĂŒrgern jĂ€hrlich den Einsatz an der Waffe.

Waffenverkauf in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Virginia: GrundsÀtzlich ist es in den USA sehr einfach, an Waffen zu kommen. (Quelle: Joerg Boethling/imago-images-bilder)

So viel Geld macht die Waffenindustrie

Die Waffenfirmen spielen in den USA volkswirtschaftlich keine große Rolle. 140.000 Menschen arbeiten in den USA direkt an der Herstellung von Waffen, die nicht fĂŒr den Kriegseinsatz bestimmt sind – und erbringen so eine Wirtschaftsleistung von 20 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist viel, aber in Relation zu anderen Branchen durchaus ĂŒberschaubar.

Zum Vergleich: Die Kriegswaffenindustrie der USA trĂ€gt mit 1,7 Millionen BeschĂ€ftigten 300 Milliarden Dollar zum Bruttosozialprodukt bei, die Autoindustrie ĂŒber 700 Milliarden. Branchen wie Pharma, Medien oder Bergbau sind um ein Vielfaches grĂ¶ĂŸer als die Hersteller von Pistolen und nachgemachten Sturmgewehren. Dennoch hat die Waffenlobby einen so großen Einfluss auf Politik und Gesellschaft wie sonst kaum eine andere.

Die Macht der NRA grĂŒndet sich vor allem auf zwei Aspekte:

Auf die Liebe zur Waffe, die bei vielen US-Amerikanern noch immer fest verankert ist. Das Recht auf Waffenbesitz war zwar fĂŒr eine Zeit gemacht, in der die USA großenteils aus unerschlossener Wildnis bestand und ihre BĂŒrger in großer Entfernung voneinander lebten. Aber auch heute ist das Recht, eine Waffe zu besitzen, vielen US-BĂŒrgern heilig. Etwa die HĂ€lfte der Amerikaner besitzt laut Umfragen eine Schusswaffe – einige sogar mehrere. So galt die USA etwa im Jahr 2019 als das einzige Land, in dem die Zahl der Schusswaffen die der Einwohner ĂŒbersteigt.

Auf ihre Millionen von Mitgliedern. Nach eigenen Angaben belaufen sich diese auf etwa fĂŒnf Millionen – Tendenz steigend. Immer weiter lockt die Lobby unter dem Slogan "Es macht sich bezahlt, ein Mitglied zu sein" neue Mitglieder heran. Ihren UnterstĂŒtzern stellt sie Rabatte etwa fĂŒr Lebensversicherungen, Weine, Hotelzimmer oder Auto-Tarife zur VerfĂŒgung. Notwendig ist schlicht ein Mitgliedsantrag. Im Jahr 2016 gab die Organisation einen Großteil ihres Etats von 400 Millionen Dollar fĂŒr Lobbyarbeit aus.

So demonstriert die NRA ihre Macht

Die breite UnterstĂŒtzung in der Bevölkerung der USA weiß die NRA politisch fĂŒr sich zu nutzen: Ihr politischer Arm, der Political Victory Fund, unterzieht etwa Politiker gemessen an ihrem Abstimmungsverhalten zu Waffenfragen einem öffentlich einsehbaren Rating. Setzt sich ein Politiker etwa fĂŒr schĂ€rfere Waffenrechte ein, fĂ€llt seine Bewertung – wĂ€hrend der Druck seitens der waffenliebenden Amerikaner steigt.