Angreifer erschießt 19 Kinder an Grundschule in Texas

Der Vorfall ereignete sich demnach an einer Grundschule der rund 135 Kilometer westlich von San Antonio gelegenen Stadt Uvalde. Etwa 600 Kinder werden hier unterrichtet.

Nach bislang unbestĂ€tigten Angaben soll der TĂ€ter auf Instagram Bilder von Maschinengewehren veröffentlicht haben. Das Konto wurde mittlerweile gelöscht. Eine Nutzerin auf Instagram schrieb, sie habe eine Nachricht von einem Fremden bekommen: "Ich habe ein kleines Geheimnis. Ich will es Dir erzĂ€hlen." Die Nachricht kam offenbar von dem jetzt gelöschten Konto. Dessen Inhaber sei mehreren SchĂŒlern aus Uvalde im Netzwerk gefolgt. Lesen Sie hier mehr dazu.

Angeblich habe der 18-JĂ€hrige auch versucht, seine Großmutter zu erschießen. Nach Angaben von CNN ist sie in kritischem Zustand mit einem Hubschrauber in eine Klinik in San Antonio gebracht worden.

US-Flaggen auf halbmast

In einer Ansprache an die Nation erinnerte US-PrĂ€sident Joe Biden an die Massenerschießung von Sandy Hook im Jahr 2012, bei der 20 Kinder und sechs Erwachsene ums Leben gekommen waren.

"Seitdem wurden ĂŒber 900 VorfĂ€lle von Schießereien an Schulen gemeldet. Die Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, die Santa Fe High School in Texas, die Oxford High School in Michigan – die Liste lĂ€sst sich beliebig fortsetzen", sagte Biden. "Ich habe es satt und bin es leid. Wir mĂŒssen handeln. Und sagen Sie mir nicht, dass wir keinen Einfluss auf dieses Gemetzel haben können", fĂŒgte er hinzu.

Das Weiße Haus ordnete zudem per VerfĂŒgung an, dass die US-Flagge bis zum 28. Mai am Regierungssitz und an öffentlichen Einrichtungen auf halbmast gesetzt wird.

Zwei Frauen stehen neben einem Schild mit den Namen der Lehrer und Klassen in der Schule. (Quelle: Marco Bello/Reuters-bilder)

US-VizeprÀsidentin Harris: "Genug ist genug"

In den sozialen Netzwerken sprachen zahlreiche Menschen des öffentlichen Lebens ihre Trauer ĂŒber das Massaker aus. Zudem wurden erneut Rufe fĂŒr verschĂ€rfte Waffengesetze im Land laut.