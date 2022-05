Seit ĂŒber einer Woche in Untersuchungshaft

Bei dem Brand am Freitag (20.5.) wurde die Bar "Why not Mallorca" und angrenzende GebĂ€ude schwer beschĂ€digt, nachdem das Dach aus Schilfrohr in Flammen aufgegangen war. Zwei Menschen wurden verletzt – die Schadenssumme soll bei 150.000 Euro liegen.