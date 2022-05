Die meisten FĂ€lle von Nadelangriffen gab es bislang in Großbritannien, wo das PhĂ€nomen nach dem Ende der Corona-Maßnahmen seinen Höhepunkt erreichte. 1.382 Anzeigen registrierte die britische Polizei in diesem Zusammenhang in der zweiten JahreshĂ€lfte 2021. In 14 FĂ€llen kam es danach zu weiteren Vergehen wie sexuellem Missbrauch oder Diebstahl, die Polizei nahm mehrere VerdĂ€chtige fest.

Nadelangriffe in Frankreich: 80 Prozent der Opfer Frauen

Im Sommer 2021 wurden auch in Frankreich die ersten Nadelangriffe registriert: "GehĂ€uft haben sich die FĂ€lle aber in diesem FrĂŒhjahr", sagte ein Sprecher des französischen Innenministeriums Euronews. Knapp 130 Anzeigen habe es seither gegeben. Bei 80 Prozent der Opfer habe es sich um junge Frauen gehandelt. Zu sexuellen Übergriffen oder anderen Vergehen an den Opfern Ă€ußerte sich der Sprecher nicht.

Berichte ĂŒber Nadelangriffe kamen zuletzt auch aus den Niederlanden, wo die Nachtclubs im Februar wieder öffneten. Von einer "Handvoll" FĂ€lle in Amsterdam und Groningen sprach die Polizei Mitte Mai, doch kurz darauf meldeten Clubbesucher in mehreren StĂ€dten Angriffe mit Injektionsnadeln, berichtet "de Volkskrant". In einigen FĂ€llen hĂ€tten Mediziner bestĂ€tigt, dass es sich bei den Punkten auf der Haut der Opfer um Einstichstellen handelte.

"Vielleicht waren es gar keine Angriffe mit Spritzen"

Ob, und wenn ja, welche Substanzen bei den Angriffen verwendet wurden, sei aber kaum nachzuweisen, so "de Volkskrant". Wenn sich ein Opfer in die Notaufnahme begebe, werde dort in der Regel kein Drogentest vorgenommen. Und selbst wenn, könnten die nachgewiesenen Substanzen auch in GetrÀnken gewesen sein.

Der BetĂ€ubungsmediziner Frank Huygen gibt außerdem zu bedenken, dass die meist als K.-o.-Tropfen verwendete Substanz GHB viel zu dickflĂŒssig fĂŒr einen Angriff mit einer Nadel sei – die Spritze mĂŒsste sehr dick sein, um die viskose FlĂŒssigkeit zu verabreichen. Andere Substanzen seien wiederum nicht als Vergewaltigungsdroge geeignet, da ihre Wirkung nicht lang genug anhalte oder sie bei einem Drogentest nachweisbar wĂ€ren.