WĂ€hrend des Urlaubs seines Vaters hat ein 16-JĂ€hriger in Baden-WĂŒrttemberg per Facebook zu einer Party eingeladen, die so ausartete, dass die Polizei einschritt. Wegen der vielen Besucher habe ein Nachbar den Vater im Ausland angerufen, er habe per Notruf die Polizei verstĂ€ndigt, teilte diese am Samstag mit.