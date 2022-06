Am Morgen ist es in einer s├╝dkoreanischen Stadt offenbar zu einem Brandanschlag gekommen. Ein Mann hatte sich in einer Anwaltskanzlei beschwert, kam sp├Ąter offenbar zur├╝ck und verursachte eine Explosion.

Bei einem mutma├člichen Brandanschlag auf eine Anwaltskanzlei in der s├╝dkoreanischen Stadt Daegu sind sieben Menschen get├Âtet worden. Mindestens 46 Menschen wurden bei der Explosion in einem B├╝rogeb├Ąude in der N├Ąhe des Bezirksgerichts der Stadt am Donnerstagmorgen verletzt.