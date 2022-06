Brutaler Angriff auf Frauen sorgt in China für Entsetzen

Zu Boden geprĂŒgelt Brutaler Angriff auf Frauen sorgt in China fĂŒr Entsetzen Von afp 12.06.2022 - 13:13 Uhr Lesedauer: 2 Min. Brutaler Angriff auf Frauen: Eine Kamera hat die Szene in China festgehalten. (Quelle: t-online)

Ein Mann fasst sie an, sie stĂ¶ĂŸt ihn weg – doch das hat fĂŒr eine Frau in China bittere Konsequenzen: MĂ€nner zerren sie aus dem Restaurant, schlagen sie und ihre Begleiterinnen zu Boden.

In China hat ein brutaler Angriff auf eine Gruppe von Frauen in einem Restaurant fĂŒr Entsetzen gesorgt. Neun Personen seien im Zusammenhang mit dem Vorfall in der Stadt Tangshan in der nordchinesischen Provinz Hebei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Der Angriff befeuerte die in chinesischen Online-Netzwerken gefĂŒhrte Debatte ĂŒber sexuelle BelĂ€stigung und geschlechtsspezifische Gewalt.

Auf im Internet verbreiteten Videoaufnahmen ist zu sehen, wie ein Mann in dem Restaurant eine Hand auf den RĂŒcken einer Frau legt, die von zwei Freundinnen begleitet wird. Als die Frau den Mann wegstĂ¶ĂŸt, schlĂ€gt er sie. Weitere MĂ€nner zerren die Frau gewaltsam aus dem Restaurant und schlagen auf sie ein, wĂ€hrend sie auf dem Boden liegt. Auch eine weitere Frau wird zu Boden geschlagen. Sehen Sie die Aufnahmen hier.

Zwei Frauen wurden bei der Attacke so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Sie seien in "stabilem Zustand". Zwei weitere Frauen hÀtten leichte Verletzungen erlitten.

Millionen Kommentare in sozialen Netzwerken

Den neun Festgenommenen werden nach Angaben der Polizei Körperverletzung und die "Provokation von Unruhe" vorgeworfen. Weitere Ermittlungen zu dem Fall seien im Gange.