FlĂŒchtiger Autofahrer fĂ€hrt in Radlergruppe – 71-JĂ€hrige tot

Dramatische Verfolgungsjagd in Mannheim: Ein 36-jĂ€hriger soll seinen Vater getötet haben. Auf der Flucht fĂ€hrt er eine Gruppe von Radfahrern an – eine Frau stirbt dabei. Nun suchen Ermittler nach den HintergrĂŒnden.

Ein Mann soll seinen Vater getötet und auf der Flucht vier Fahrradfahrer mit einem Auto angefahren haben. Eine 71-jÀhrige Radfahrerin wurde bei dem Vorfall in Mannheim tödlich verletzt, die drei anderen kamen mit schweren Verletzungen in KrankenhÀuser, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend mitteilten.