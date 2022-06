In Niedersachsen 13-JĂ€hrige stirbt bei Autounfall – gesuchter Fahrer stellt sich Von t-online , lw 13.06.2022 - 10:59 Uhr Lesedauer: 1 Min. Polizei und Krankenwagen im Einsatz (Symbolbild): Ein Teenager starb bei einem Autounfall. (Quelle: Fotostand/imago-images-bilder)

Am Freitagabend krachten nahe Celle zwei Autos zusammen: Drei Menschen wurden schwer verletzt, eine Jugendliche kam ums Leben. Ein Beteiligter flĂŒchtete – nun hat er sich bei der Polizei gemeldet.

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in HambĂŒhren (Landkreis Celle in Niedersachsen) hat sich der flĂŒchtige Autofahrer bei der Polizei gestellt. Der Mann wurde vorlĂ€ufig festgenommen, wie die Polizei Celle auf Twitter mitteilte. Der "Bild" zufolge will sich der 30-JĂ€hrige bisher nicht zu dem Vorfall Ă€ußern.

Bei dem UnglĂŒck auf der Bundesstraße 214 war am Freitagabend ein 13-jĂ€hriges MĂ€dchen ums Leben gekommen. Zwei Autos waren zusammengeprallt, der Fahrer des einen Wagens flĂŒchtete noch vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort. Seinen Wagen mit Celler Kennzeichen ließ er zurĂŒck, hieß es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Celle.

13-JĂ€hrige starb noch am Unfallort

In dem anderen Wagen wurden der 41-jĂ€hrige Fahrer, seine 44-jĂ€hrige Beifahrerin sowie ein 15-jĂ€hriges MĂ€dchen schwer verletzt und in umliegende KrankenhĂ€user gebracht. FĂŒr die 13-JĂ€hrige, die Tochter des Fahrers, kam hingegen jede Hilfe zu spĂ€t – sie starb noch an der Unfallstelle.

Wie genau es zu dem UnglĂŒck kommen konnte, ist noch unklar. Wie die "Bild" berichtete, gehen Ermittler aufgrund von Zeugenaussagen davon aus, dass auch der festgenommene Mann einen Beifahrer hatte.