In Afghanistan hat ein Mann zehn Familienmitglieder get├Âtet. Unter den Opfern sollen seine beiden Ehefrauen, vier Kinder und weitere Familienangeh├Ârige sein, wie lokale Vertreter der Taliban am Montag mitteilten. Demnach hatte der Mann die Bluttat am Sonntag im S├╝dwesten des Landes in der Grenzstadt Sarandsch begangen.