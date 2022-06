In der Nähe der hessischen Ortschaft Hainburg (Kreis Offenbach) ist es zum wiederholten Male binnen kurzer Zeit zu einem Waldbrand gekommen. Eine Fläche von etwa 5.000 Quadratmetern stand am Sonntagnachmittag in Flammen. Es war bereits der vierte Brand in dem Gebiet an diesem Wochenende, den die Feuerwehr bekämpfen musste. "Wir haben Hinweise dafür, dass es sich um Brandstiftung handelt", sagte ein Sprecher der Polizei.