Aktualisiert am 23.06.2022 - 14:44 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Mit einer Axt hat ein Mann in NRW einen 39-JÀhrigen getötet, nun wird bekannt: Direkt nach dem Angriff hat er wohl ein weiteres Verbrechen begangen. Der TÀter ist noch immer auf der Flucht.

Im Fall eines mit einer Axt getöteten 39-JĂ€hrigen in Kalletal im Kreis Lippe soll der VerdĂ€chtige unmittelbar nach der Bluttat seine Ex-Freundin vergewaltigt haben. Wie Oberstaatsanwalt Christopher Imig der Deutschen Presse-Agentur bestĂ€tigte, hat die 24-JĂ€hrige gegenĂŒber den Ermittlern eine entsprechende Aussage gemacht. Es gebe zunĂ€chst keinen Grund, an den Angaben der Frau zu zweifeln, so Imig. Die Ergebnisse weiterer Untersuchungen stĂŒnden noch aus. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.