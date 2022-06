Nach Amri-Attentat: Italienische Polizei verhaftet Fälscherbande

Nach dem Attentat am Breitscheidplatz 2016 ist die italienische Polizei mutmaßlichen DokumentenfĂ€lschern auf die Spur gekommen. Auch Anis Amri soll ihre PĂ€sse genutzt haben.

Die italienische Polizei hat nach Ermittlungen im Umfeld des AttentĂ€ters des Berliner Weihnachtsmarkts drei mutmaßliche DokumentenfĂ€lscher im Raum Neapel verhaftet. Die Strafverfolgung wirft den VerdĂ€chtigen vor, italienische PĂ€sse gefĂ€lscht und Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet zu haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag in Neapel mit. Ein vierter mutmaßlicher TĂ€ter wurde demnach per europĂ€ischem Haftbefehl im niederlĂ€ndischen Rotterdam festgesetzt.