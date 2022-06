TathintergrĂŒnde veröffentlicht Mordfall Obernkirchen: Gefundene Tote war unbekleidet Von dpa 30.06.2022 - 15:16 Uhr Lesedauer: 2 Min. Tatort in Obernkirchen: Eine 75-jĂ€hrige Frau ist am Montag in ihrem SchreibwarengeschĂ€ft tot aufgefunden worden. (Quelle: TNN/dpa-bilder)

Der gewaltsame Tod einer Frau im niedersÀchsischen Obernkirchen beschÀftigt die Polizei intensiv. Inzwischen sind neue Einzelheiten bekannt.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 75-JĂ€hrigen in ihrem Schreibwarenladen in Obernkirchen hoffen die Ermittler auf Zeugen – und nennen erste Details in dem Mordfall. Die Frau sei unbekleidet im GeschĂ€ft gefunden worden, teilten Staatsanwaltschaft BĂŒckeburg und Polizei Nienburg am Donnerstag mit.

Trotz intensiver Ermittlungen, Befragungen und Vernehmungen sei nicht bekannt, welche Kleidung die 75-JĂ€hrige am Tag der Tat getragen habe. Auch seien die KleidungsstĂŒcke trotz intensiver Suche nicht gefunden worden. Die GeschĂ€ftsfrau war am Montag tot in ihrem Laden in der Kleinstadt nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen entdeckt worden.

Ermittlungen gegen unbekannt

Den Angaben zufolge gehen die Ermittler wegen der Spurenlage und des Obduktionsergebnisses von Mord aus. FĂŒr die Ermittlungen richtete die Polizeiinspektion eine mehrköpfige Mordkommission ein. Ermittelt wird weiterhin gegen unbekannt.

Die Mordkommission sucht nach Zeugen, die die 75-JĂ€hrige am Tattag in ihrem GeschĂ€ft oder anderswo gesehen haben. Auch baten die Ermittler um Hinweise von Zeugen, die am Montag zur Mittagszeit verdĂ€chtige Beobachtungen rund um das GeschĂ€ft gemacht haben. DarĂŒber hinaus werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Kleidung des Opfers geben können.

Suche nach Kleidung des Opfers

Die Ermittler mahnten, zufÀllig gefundene, augenscheinlich sorglos weggeworfene Damenbekleidung in Obernkirchen nicht anzufassen, sondern der Polizei zu melden. In diesem Fall sollten etwaige Zeugen am Fundort auf die Polizei warten.