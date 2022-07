Internationaler Großeinsatz: Festnahmen bei Razzien gegen Schleuserbanden

Die Polizei ist in mehreren Bundesl├Ąndern gegen sogenannte Schlepperbanden vorgegangen. Auch in anderen europ├Ąischen L├Ąndern gab es Gro├čeins├Ątze.

Hunderte Polizeibeamte sind am Dienstagmorgen gegen Schleuserbanden vorgegangen. Es gab zahlreiche Durchsuchungen und Festnahmen in mehreren Bundesl├Ąndern, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Kr├Ąfte der Bundespolizei sowie der Polizei Osnabr├╝ck seien insbesondere in der Region um Osnabr├╝ck und Lotte im Einsatz. Auch in Bremen und Stuttgart f├Ąnden Durchsuchungen statt.