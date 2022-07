Inhaftierte "Kegelbrüder" auf Mallorca: Offenbar keine schnelle Freilassung

Beschuldigt, Zigarettenstummel vom Balkon geworfen zu haben

Den Mitgliedern des Kegelclubs "Stramm am Tisch" aus Nordrhein-Westfalen wird vorgeworfen, mit Zigarettenkippen den Brand einer Bar ausgelöst zu haben. Am 20. Mai wurde die Bar "Why not Mallorca" und angrenzende GebĂ€ude schwer beschĂ€digt, nachdem das Dach aus Schilfrohr in Flammen aufgegangen war. Zwei Menschen wurden verletzt – die Schadenssumme soll bei 150.000 Euro liegen. Daraufhin war die Reisegruppe in Untersuchungshaft in der Hauptstadt Palma gekommen.