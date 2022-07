Hamburg: Zwei Frauen tot in Wohnung gefunden – Haftbefehl

Nach dem Fund zweier Leichen in einem Wohnhaus in Elmshorn nahe Hamburg ist ein Verdächtiger gefasst worden. Gegen einen 29-Jährigen aus Baden-Württemberg ist ein Haftbefehl erlassen worden. Dem Mann werde Mord in zwei Fällen vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagnachmittag mit.