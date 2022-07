"Kegelbrüder" auf Mallorca: Neue Hoffnung auf Freilassung

Was will Putin im Iran?

Acht MÀnner in Untersuchungshaft AnklÀger auf Mallorca will offenbar 12.000 Euro Kaution pro "Kegelbruder" Von t-online , aj Aktualisiert am 13.07.2022 - 01:10 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ausgebrannte Bar "Why not?" auf Mallorca: Mehr als sieben Wochen nach dem Brand sitzen acht deutsche Urlauber weiter in Untersuchungshaft. (Quelle: Clara Margais/dpa-bilder)

Neue Hoffnung fĂŒr die acht inhaftierten deutschen Urlauber auf Mallorca? Einem Bericht zufolge könnte ein Foto zur Freilassung der Freunde fĂŒhren.

Einer der AnklĂ€ger will offenbar 12.000 Euro Kaution fĂŒr die acht deutschen Urlauber beantragen, die noch immer auf Mallorca in Untersuchungshaft sitzen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Zudem habe die Verteidigung die Freilassung der MĂ€nner beantragt, da ein neues Foto einen Unbekannten zeige, der bei dem Brand in der Ballermann-Bar "Why not Mallorca" eine Rolle gespielt haben könnte.

Auf dem Foto, das die "Bild"-Zeitung in ihrem Bericht zeigt, sollen zwei der KegelbrĂŒder auf dem Balkon ihres Zimmers sitzend zu sehen sein. Auf dem Eckbalkon dahinter: ein unbekannter Mann, der sich ĂŒber das GelĂ€nder lehnt.

Laut "Bild" soll das Foto am 20. Mai um 14.49 Uhr an Freunde in Deutschland verschickt worden sein. Kurze Zeit spĂ€ter, gegen 15.20 Uhr, brannte die "Why not Mallorca"-Bar. Das RĂ€tselhafte: Das Zimmer, auf dessen Balkon der Mann zu sehen sein soll, sei nach Angaben der spanischen Polizei ab 14.28 Uhr unbewohnt gewesen. Das Hotel habe sich bislang noch nicht dazu geĂ€ußert.

"Sie haben wieder Grund zur Hoffnung"

Den Mitgliedern des Kegelclubs "Stramm am Tisch" aus Nordrhein-Westfalen wird vorgeworfen, mit Zigarettenkippen den Brand eines Lokals ausgelöst zu haben. Am 20. Mai wurden die Bar "Why not Mallorca" und angrenzende GebĂ€ude schwer beschĂ€digt, nachdem das Dach aus Schilfrohr in Flammen aufgegangen war. Zwei Menschen wurden verletzt – die Schadenssumme soll bei 150.000 Euro liegen. Daraufhin war die Reisegruppe in Untersuchungshaft in der Hauptstadt Palma gekommen.