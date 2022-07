"Kegelbrüder" in Mallorca offenbar aus Haft entlassen

Die acht Männer aus Münster , die in Mallorca wegen eines Brandes in Untersuchungshaft sitzen, kommen offenbar noch heute frei. Das berichtet "RTL". Die Mutter einer der Männer habe die Information dem Portal bestätigt.

Den Mitgliedern eines Münsteraner Kegelclubs wird vorgeworfen, am 20. Mai kurz nach ihrer Ankunft auf der Insel einen Brand in der Nähe des Ballermanns an der Playa de Palma ausgelöst zu haben. Sie sollen vom Balkon ihrer Hotelzimmer brennende Kippen und Alkohol auf das Schilfdach der Terrasse einer darunterliegenden Gaststätte geworfen haben. Das Dach fing Feuer – zwei Gaststätten, eine Wohnung und Teile des Restaurants wurden beschädigt. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Acht Männer in Untersuchungshaft : Ankläger auf Mallorca will offenbar 12.000 Euro Kaution pro "Kegelbruder"

Die Männer bestreiten, das Feuer gelegt zu haben. Der Gruppe gehörten insgesamt 13 Urlauber an. Einer von ihnen war bereits am Tag nach dem Brand ohne Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden. Er hatte nachweisen können, dass er zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers unter der Dusche war. Vier Tatverdächtige hatten das Gefängnis in Palma nach Kautionszahlungen in Höhe von jeweils 12.000 Euro nach rund zweieinhalb Wochen verlassen dürfen.