Wirecard-Skandal: Jan Marsalek in Moskau? Hinweise verdichten sich

Nach Angaben der russischen Quelle, die der Zeitung das Foto mit dem Pass zugespielt hat, soll Marsalek noch eine zweite russische Identität haben; diese würde von den russischen Behörden aber streng geheim gehalten. Dem Bericht zufolge könnte das Auftauchen von Marsaleks angeblichem russischen Pass auch Teil eines Verwirrspiels sein, bei dem eine falsche Fährte nach Moskau gelegt wird, obwohl sich Marsalek woanders befindet. Das Rechercheteam hat aber weitere Hinweise gefunden, die für die Echtheit des abgebildeten Dokuments sprechen.

Als Wirecard-Vorstand war Marsalek mehr als 60 Mal in Moskau

So ist das Geburtsdatum im Pass von German Bazhenov – der 17. Februar 1978 – dasselbe wie in dem Pass, mit dem Marsalek im Juni 2020 aus Deutschland flüchtete. Tatsächlich wurde Marsalek aber im März 1980 geboren. In dem mutmaßlich gefälschten Dokument nennt Marsalek sich Maks Mauer, auf dem Passfoto ist er ohne Bart zu sehen. Mit diesem Pass soll Marsalek dem Bericht zufolge am 18. Juni 2020 nach Minsk geflogen und von dort mit dem Auto nach Moskau weitergereist sein.

Dass sich Marsalek in Moskau aufhält, deckt sich der "Süddeutschen Zeitung" zufolge auch mit Erkenntnissen von US-Sicherheitsbehörden. Demnach habe Marsalek in seinen mehr als 60 Moskau-Reisen als Wirecard-Vorstand enge Kontakte zu russischen Geheimdiensten aufgebaut: "Dabei soll er nicht nur befragt, sondern auch in nachrichtentechnischen Strategien geschult worden sein", so der Bericht. Demnach könnte Marsalek den Russen geheime Informationen aus Wirtschaft und Politik geliefert haben im Tausch gegen die Möglichkeit, mit Hilfe Moskaus jeder Zeit abtauchen zu können.

Marsalek soll in Moskauer Edelrestaurants verkehren

Das Rechercheteam erhielt noch weitere Hinweise auf Marsaleks Leben in Moskau. So soll er gern in einem bekannten Luxusrestaurant verkehren, wobei sein Auto von einem Geländewagen mit mutmaßlichen Bewachern eines russischen Geheimdiensts begleitet werde. Auch Wohnadressen und Fotos, die Marsalek in Moskau zeigen sollen, wurde den Rechercheuren zugespielt.

Sollte sich Marsaleks russischer Pass als echt herausstellen, hätten die deutschen Behörden ein Problem. Da Russland keine eigenen Staatsbürger ausliefert, könnte sich Marsalek dauerhaft der Strafverfolgung entziehen. Die deutsche Justiz hat die russischen Behörden schon im April offiziell um die Inhaftnahme Marsaleks gebeten, bislang aber ohne Ergebnis. In Deutschland würden Marsalek bei einer Verurteilung bis zu 14 Jahre Haft drohen.