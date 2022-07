14-Jährige nahe Freiburg seit sechs Tagen verschwunden

Einem Zeugenhinweis zufolge soll sich das Mädchen am Tag ihres Verschwindens zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr auf der Stadtbahnbrücke am Hauptbahnhof Freiburg aufgehalten haben. Sie soll dabei in Begleitung eines etwa gleichaltrigen Mädchens, etwa 175 cm groß, mit langen braunen Haaren, bekleidet mit einer schwarzen Hot-Pants und bauchfreiem Oberteil oder Top gewesen sein.