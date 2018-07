Mutter lässt Kind im Auto und geht auf Schützenfest

Polizei befreit Jungen

24.07.2018, 18:47 Uhr | dpa

Er weinte und zitterte am ganzen Körper: Die Polizei hat einen Jungen befreit, der in einem Auto eingeschlossen war. Die Mutter hatte sich offensichtlich auf einem Schützenfest vergnügt.

Besorgte Polizisten haben ein weinendes und am ganzen Körper zitterndes Kleinkind aus einem abgeschlossenen Auto in Nordrhein-Westfalen befreit. Wie die Polizei mitteilte, wählten Passanten am Montagabend den Notruf, nachdem sie den etwa zwei Jahre alten Jungen in dem parkenden Wagen bemerkt hatten.



Die Polizisten schlugen die Seitenscheibe ein und holten das Kind aus dem Fahrzeug in Rheda-Wiedenbrück. Von den Eltern fehlte aber noch jede Spur. Es vergingen zehn Minuten, ehe die Mutter an ihrem Auto auftauchte. Die Frau kam laut Polizei mit einer Freundin von einem Schützenfest.