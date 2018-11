Dutzende Schüler zeigen auf Foto offenbar den Hitlergruß

In den USA sorgt ein Foto für Wirbel: Dutzende lachende Jugendliche einer Schule in Wisconsin zeigen darauf offenbar den Hitlergruß. Nun wird der Fall von den Behörden ermittelt.

Ein Foto, auf dem dutzende lachende Schüler offenbar den Hitlergruß zeigen, hat in den USA für Empörung gesorgt. Die Schulbehörden des Bezirks Baraboo im Bundesstaat Wisconsin verurteilten das Foto am Montag und leiteten Ermittlungen ein. Unterstützt werden die Behörden dabei von der Polizei.

Das Foto war im Frühjahr vor einem Schulball der Baraboo High School aufgenommen worden und machte jetzt in den sozialen Netzwerken die Runde. Die in Anzügen gekleideten Jugendlichen - Berichten zufolge alle männlichen Schüler eines Jahrgangs - strecken nahezu geschlossen den rechten Arm in die Höhe. Einer der Schüler scheint mit der Hand das "Ok"-Zeichen zu machen, das ein Symbol der White-Power-Bewegung geworden ist.

Die Schüler würden anscheinend "äußerst unangebrachte Gesten" machen, erklärte die Leiterin der Schulbehörde, Lori Mueller, am Montag. Sollten sich die Vorwürfe erhärten, würden die Behörden geeignete Maßnahmen einschließlich rechtlicher Schritte einleiten.

Ein Schüler, der auf dem Foto den Arm nicht in die Höhe streckt, erklärte in einer im Internet verbreiteten Stellungnahme, er habe sich "unwohl" mit der Aufnahme gefühlt. Der Gruß sei mit seinen moralischen Standards nicht vereinbar.

"We must all teach our children #tolerance and #understanding, both - at home and in school. For tolerance cannot be assumed… it must be taught. We all must make it clear that hate is never right and love is never wrong!" (Roman Kent, #Auschwitz survivor) https://t.co/jxdv5LHS5G