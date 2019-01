Thüringen

Mann findet Panzermine beim Spaziergang

17.01.2019, 13:56 Uhr | helser, dpa

In einem Geröllhang in Dermbach hat ein Spaziergänger eine Panzermine gefunden. Es wird geprüft, ob die Mine scharf ist. Woher sie stammt, ist unklar.

In Dermbach (Wartburgkreis) hat ein Spaziergänger eine Panzermine gefunden. Der Mann entdeckte den Sprengkörper im Ortsteil Oberalba auf einem Geröllhang, wie die Polizei mitteilte. Der Kampfmittelräumdienst barg die Mine. Momentan werde geprüft, ob es sich um eine scharfe Mine handle, sagte eine Sprecherin. Vor Ort konnte ihre Herkunft nicht geklärt werden.

Eine Panzermine ist eine Landminen zur Bekämpfung gepanzerter Fahrzeuge. Sie ist wesentlich größer und hat eine größere Sprengwirkung als eine Tretmine.





In Deutschland werden an Land und auf dem Meeresgrund der deutschen Küste immer wieder Sprengkörper geborgen. In Städten handelt es sich dabei meist um Blindgängerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg, im Wasser wurden in der Vergangenheit immer wieder U-Boot-Torpedos gesichtet. Können scharfe Sprengkörper nicht gesichert werden, müssen sie von kontrolliert gesprengt werden.