Nach 20-Meter-Sturz

Für Bikini-Fotos bekannt: Bergsteigerin stirbt in Taiwan

21.01.2019, 19:56 Uhr

Eine Bergsteigerin in Taiwan: In den Bergen auf der Insel ist jetzt eine Frau ums Leben gekommen. (Quelle: leungchopan, Panthermedia/imago)

Eine für ihre Bikini-Fotos bekannte Bergsteigerin ist in Taiwan tödlich verunglückt. Die 36-jährige Gigi Wu stürzte in eine Schlucht. Bergungsteams konnten sie nur unter Schwierigkeiten erreichen und sie nicht mehr retten.



Die taiwanische Bergsteigerin Gigi Wu war für ihre freizügigen Fotos in freier Natur bekannt. Nur im Bikini lichtete sich die 36-Jährige auf ihren Klettertouren ab und postete die Fotos in sozialen Netzwerken. Mehr als 15.000 Fans folgen ihr bei Facebook. Bei einer ihrer Bergtouren durch den Yushan-Nationalpark in Taiwan kam es nun zur Tragödie.



Wu war am 11. Januar zu ihrem Solo-Trip aufgebrochen, berichtet unter anderem der britische "Mirror". Dabei sei sie in eine 20 Meter tiefe Schlucht gestürzt und habe sich so schwer verletzt, dass sie sich nicht selbst retten konnte. Mit einem Satellitentelefon habe die Bergsteigerin einen Freund alarmiert, der noch eine Rettungsaktion in Gang setzte.



Laut Medienberichten waren mehrere Versuche, Wu mit Hubschraubern zu erreichen, aufgrund schlechten Wetters gescheitert. Eines von zwei Rettungsteams, die sich zu Fuß auf den Weg machten, fand schließlich die Leiche der Frau auf einer Höhe von 1.700 Metern. Die Temperaturen sollen dort in der Nacht nur knapp über dem Gefrierpunkt gelegen haben.



Bei Facebook reagieren viele von Wus Fans schockiert. Andere kritisieren die Leichtsinnigkeit der Bergsteigerin, die ihr Hobby, mit dem sie Berühmtheit erlangte, nun mit dem Leben bezahlt hat.