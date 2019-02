Großaufgebot in Berlin

Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Hotelzimmer

19.02.2019, 13:31 Uhr | dpa

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen ein Feuer in einem Hotel in der Lange Straße 31 im Stadtteil Friedrichshain. Foto: Jörg Carstensen (Quelle: Jörg Carstensen/dpa)

In Berlin hat die Feuerwehr sechs Menschen aus einem brennendem Hotelzimmer gerettet. Zwei mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr hat sechs Menschen aus einem brennenden Hotelzimmer im Berliner Stadtteil Friedrichshain gerettet. Zwei davon erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der Feuerwehr mitteilte.





Da Hotelgäste aus insgesamt 115 Zimmern in Sicherheit gebracht werden mussten, war die Feuerwehr mit rund 95 Mann im Einsatz. Zwei Stunden nach dem Alarm war das Feuer weitgehend gelöscht. Die Sprecherin ging am frühen Morgen davon aus, dass große Teile des Hotels zeitnah wieder begehbar sein würden. Wie das Zimmer im fünften Obergeschoss in Brand geraten konnte, war zunächst unklar.