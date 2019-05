36 Millionen Dollar

US-Milliardär zahlt Kredite für Hunderte Studenten ab

20.05.2019, 12:42 Uhr | dpa

Der US-amerikanische Milliardär Robert F. Smith bei seiner Rede auf einer Absolventenfeier für Begeisterungsstürme gesorgt. Denn er kündigte an, den Absolventen am Morehouse College in Atlanta ihre Studienkredite zurückzuzahlen.

Besonderes Geschenk zum Abschluss: Ein Unternehmer in den USA kündigte jetzt an, den Absolventen am Morehouse College in Atlanta ihre Studienkredite zurückzuzahlen. (Quelle: Reuters)