Unfall in Leipzig

Radfahrerin von abbiegendem Lkw getötet

22.05.2019, 21:12 Uhr | dpa

In Leipzig ist eine Radfahrerin von einem Lastwagen erfasst worden. Sie ist noch am Unfallort an ihren Verletzungen gestorben. Gegen den Fahrer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Eine Radfahrerin ist in Leipzig von einem abbiegendem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau auf einem kombinierten Rad- und Fußweg unterwegs. Der 57 Jahre alte Fahrer des Lastwagens wollte nach rechts in die Zufahrt des Rummelplatzgeländes Kleinmesse einbiegen. Dabei habe er vermutlich die Radlerin übersehen. Die Frau starb noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen.



Angaben zur Identität des Unfallopfers konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Tote werde in der Rechtsmedizin untersucht, hieß es. Gegen den 57-Jährigen wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.