Barbarische Tat

Nonne aus Europa in Afrika enthauptet

22.05.2019, 22:25 Uhr | AFP

Nonnen vor dem Altar (Symbolbild): Eine 77-jährige Nonne aus Europa ist in der Zentralafrikanischen Republik ermordet worden. (Quelle: epd Heilige Messe /imago images)

In der Zentralafrikanischen Republik ist eine europäische Nonne ermordet worden. Papst Franzikus hat die Tat scharf verurteilt. Nach Angaben des Vatikans besteht ein möglicher Zusammenhang zum illegalen Organhandel.

Eine 77-jährige Nonne aus Europa ist in der Zentralafrikanischen Republik ermordet worden. Wie der Vatikan auf seiner Internetseite berichtete, wurde Inès Nieves Sancho in der Nacht zu Montag überfallen und umgebracht. Papst Franziskus verurteilte die Tat als barbarisch. Ein Massaker mit 26 Toten im Nordwesten des Landes gefährdet derweil das Friedensabkommen zwischen der Regierung in Bangui und mehreren Rebellengruppen.

Die Nonne mit französischen und spanischen Wurzeln hatte in einem Dorf als Lehrerin für Mädchen gearbeitet. Sancho habe den Mädchen das Nähen beigebracht und "ihr Leben in den Dienst an den Armen gestellt", sagte Franziskus bei einer Ansprache auf dem Petersplatz. Er forderte die Gläubigen auf, mit ihm für die Nonne zu beten. Nach Angaben des Vatikans könnte die Tat im Zusammenhang mit dem Handel mit menschlichen Organen stehen.

Bisher kein Zusammenhang zu Terrororganisation bekannt

Ein Sprecher der spanischen Diözese Burgos sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Angreifer hätten Sanchos Kopf teilweise abgetrennt. Dabei berief er sich auf die Angaben eines Bischofs in der Zentralafrikanischen Republik. Eine Terrororganisation habe sich bisher nicht zu der Tat bekannt, hieß es weiter.

Ein Vertreter des Bistums Berberati, in dem Sancho inzwischen bestattet wurde, sagte der Nachrichtenagentur AFP, Unbekannte hätten die 77-Jährige aus ihrem Haus in ein Gebüsch gezerrt und dort getötet. "Sie haben überhaupt nichts mitgenommen, sie sind nur gekommen um sie zu töten", fügte er hinzu.

Sancho gehörte dem Orden der "Töchter Jesu" aus dem Ort Massac-Seran in Südfrankreich an. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez sprach den Angehörigen der getöteten Nonne seine Anteilnahme aus.

Immer wieder gewaltsame Ausbrüche in Zentralafrikanischer Republik

Die Zentralafrikanische Republik wird seit Jahren von Gewaltausbrüchen geplagt. Im Jahr 2013 war der christliche Präsident François Bozizé von der überwiegend muslimischen Rebellengruppe der Seleka gestürzt worden. Heute kontrollieren bewaffnete Gruppen rund 80 Prozent des Landes, Tausende Menschen kamen bei Kämpfen ums Leben.

Am Dienstag tötete eine bewaffnete Gruppe bei Angriffen auf zwei Dörfer im Nordwesten des Landes mehrere Dutzend Menschen, wie die UNO mitteilte. Mit mehr als 26 Opfern war es die tödlichste Attacke seit der Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen der Regierung und 14 Milizen im Februar.





Die UN-Mission Minusca verurteilte die Angriffe auf die beiden Dörfer. Ein UN-Vertreter machte die Rebellengruppe 3R für die Taten verantwortlich, die zu den Unterzeichnern des Friedensabkommens zählt. Die Regierung in Bangui und die UNO setzten der Miliz eine Frist von 72 Stunden, um die Angreifer festzunehmen. Andernfalls werde 3R-Anführer 3R Bi Sidi Souleymane für das Massaker zur Verantwortung gezogen.