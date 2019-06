Blutiger Kampf

Deutscher Wanderer wehrt Braunbärin ab

11.06.2019, 15:50 Uhr | t-online.de, sth

Braunbär in den Karpaten: Ein Bär hat einen deutschen Touristen angegriffen. (Symbolbild) (Quelle: Photocase/imago images)

Eine Braunbärin hat in den Karpaten einen Wanderer angegriffen. Sie packte ihn am Bein und schleuderte ihn durch die Luft. Seine Freundin musste dabei zusehen – doch dann kam ihr eine Idee.

Der Urlaub im rumänischen Karpaten-Gebirge endete für Andi B. in einem Krankenhaus in Bayern. Der Deutsche hat den Angriff einer Braunbären-Mutter überlebt, die ihre Jungen verteidigen wollte.

Vergangene Woche war Andi B. mit der Britin Lara B. auf einer Wandertour in Rumänien. Am zweiten Tag des Ausflugs beobachteten sie aus der Ferne eine Bärenmutter mit zwei Jungtieren. Doch die stand kurz darauf direkt neben Andi und griff ihn an.

Andi B. kommt mit leichten Verletzungen davon

"Sie hat mich ins Bein gebissen, daran festgehalten und hat mich gezerrt und herumgeworfen", sagte Andi B. der britischen Tageszeitung "Metro". Dann habe Lara ihm zugerufen: "Schlag ihr auf die Augen". Das hat die Bärin vertrieben.







Verletzt wurde Andi B. mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht. Ein paar Tage danach wurde er von der rumänischen Klinik nach Bayern verlegt. Über den Angriff mache er sich nicht so viele Gedanken, sagte er der Tageszeitung "Daily Star". Bären würden nur sehr selten Menschen angreifen.