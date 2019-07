In Wald in Baden-Württemberg

Mann findet zwei verweste Leichen in Zelt

31.07.2019, 17:45 Uhr | AFP

Ein Zelt in einem Wald (Symbolbild): Ein Mann hat in Baden-Württemberg eine erschreckende Entdeckung gemacht. (Symbolbild) (Quelle: Westend61/imago images)

Zwei verweste Leichen geben der Polizei in Baden-Württemberg Rätsel auf: Ein Mann fand die Körper in einem Zelt. Nun soll eine Obduktion der Überreste Aufschluss über die Todesumstände geben.

In einem Zelt in einem Waldstück bei Lauf in Baden-Württemberg hat ein Mann am Mittwoch zwei Leichen gefunden. Der Mann und die Frau seien aufgrund ihres Zustands nicht mehr zu identifizieren gewesen, teilten die Staatsanwaltschaft Baden-Baden und das Polizeipräsidium Offenburg mit.







Die Polizei leitete Ermittlungen zur Todesursache ein, Rechtsmediziner sollten die sterblichen Überreste untersuchen. Es müsse auch geklärt werden, ob es einen Zusammenhang mit einem im Frühjahr über mehrere Wochen in dem Bereich abgestellten Auto gebe.