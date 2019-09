Mitteilung auf Twitter

Saudischer Blogger Raif Badawi tritt in Hungerstreik

21.09.2019, 11:51 Uhr | dpa

Demonstranten fordern Freiheit für Raid Badawi (Archivbild): Der Blogger wurde in Saudi-Arabien zu 1.000 Stockschlägen verurteilt. (Quelle: Christian Ditsch /imago images)

Er ist einer der bekanntesten politischen Häftlingen in Saudi-Arabien – und lässt sich trotz Inhaftierung den Protest nicht nehmen. Seine Frau erklärt auf Twitter, dass Raif Badawi in Hungerstreik getreten ist.

Der saudische Blogger Raif Badawi ist im Gefängnis erneut in einen Hungerstreik getreten. Er protestiere damit gegen die schlechte Behandlung, teilte dessen Frau Ensaf Haidar am Freitag auf Twitter mit. Die Gefängnisverwaltung habe bislang nicht auf die Forderungen ihres Mannes reagiert, sagte sie der Deutschen Welle. Ihr Mann leide an Nierenschmerzen.







Raif Badawi gehört zu den bekanntesten politischen Häftlingen in Saudi-Arabien. Er wurde 2014 wegen angeblicher Beleidigung des Islams von der saudischen Justiz zu 10 Jahren Gefängnis und 1000 Stockhieben verurteilt. Badawi hatte sich in seinem Blog für Gleichbehandlung aller Menschen unabhängig von Religion und Weltanschauung eingesetzt.