Absturz in 3.000 Metern Höhe

Deutscher Bergsteiger am Mont Blanc ums Leben gekommen

23.02.2020, 12:10 Uhr

Am Mont Blanc ist es am Samstagmorgen zu einem Unglück gekommen. Ein Bergsteiger stürzte in die Tiefe, er überlebte nicht.

Ein deutscher Bergsteiger ist bei einem Absturz im Mont-Blanc-Massiv ums Leben gekommen. Der 43-Jährige stürzte am Samstagmorgen in 3.000 Metern Höhe auf einem verschneiten Steilhang in die Tiefe, wie die französische Bergrettung mitteilte. Der Mann war demnach mit seiner 35-jährigen Frau in einer Seilschaft unterwegs gewesen.

Die Frau erlitt bei dem Unglück nur leichte Verletzungen an Schulter und Handgelenk und wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Paar hatte nach Angaben der Bergrettung Erfahrung und war schon länger im Wintersportort Chamonix.