In der Oberpfalz

Lackiererei geht in Flammen auf – vier Verletzte

28.05.2020, 20:45 Uhr | t-online.de

In Bayern in der Oberfalz ist eine Lackiererei am Donnerstag in Flammen aufgegangen. Es wurden vier Mitarbeiter verletzt – der Schaden beträgt rund eine halbe Millionen Euro.

Im oberpfälzischen Wackersdorf ist am Donnerstagnachmittag ein Brand in einer Autowerkstatt und Lackiererei ausgebrochen. Das Feuer war laut der Polizei wohl in einer Lackierkabine ausgebrochen, es weitete sich dann sehr schnell auf das gesamte Gebäude aus.

Vier Mitarbeiter erlitten Rauchgasverletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst behandelt. Die Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen der Polizei etwa 500.000 Euro betragen. Neben dem Gebäude wurden auch drei Kundenfahrzeuge, die darin standen, zerstört.