"Frag mich": Nutzen Sie Ihre Chance

Stellen Sie einem Gehörlosen und einem Schwerhörigen Ihre Fragen

Steve Stymest ist von Geburt an taub. Sein Kumpel Pascal ist schwerhörig. Trotzdem lieben es beide, zu Musik tanzen zu gehen. Was würden Sie gerne von ihnen wissen? Die beiden beantworten Ihre Fragen vor laufender Kamera.

Was erwartet ihr von der Gesellschaft? Welche Probleme hat man als Schwerhöriger? Was nervt euch an den Hörenden? Wie funktioniert das Prinzip der Gebärdensprache? Wie kannst du die Musik hören? Wie hilft euch die Musik und warum? Gibt es eine Gehörlosen-Szene in den Diskotheken?

Schicken Sie uns Ihre Fragen



Diese und viele weitere Fragen beantworten Ihnen Steve Stymest und Pascal Reimer vor laufender Kamera. Was würden Sie gerne von ihnen wissen? Schicken Sie Ihre Fragen per E-Mail an leseraufruf@t-online.de oder tragen Sie sie direkt in unser Dokument unten im Artikel ein.

Kein Anschluss an hörende Gesellschaft

Der 29-Jährige Steve Stymest und sein 27-jähriger Kumpel Pascal Reimer haben eine Hörbehinderung. Steve ist von Geburt an beidseitig gehörlos, Pascal kann nur noch schwer mit rechts hören. Lippenlesen hilft ihm dabei. Seit einigen Jahren haben sie auch Freunde, die hören können. Doch das war nicht immer so.

Steve lebt in Berlin und ist freiberuflicher Künstler, arbeitet als Model und Schauspieler. Er kann sich nur in Gebärdensprache oder schriftlich verständigen, hatte 23 Jahre lang keinen Anschluss an die hörende Gesellschaft. Es seien zwei getrennt voneinander existierende Blasen. "Die gehörlosen Menschen leben in einer eigenen Kultur, erst nach 23 Jahren hatte ich engeren Kontakt zu Hörenden. Besonders die Techno-Musik dort hat mein Leben komplett verändert und mich zu einem besseren Menschen gemacht." Er wolle diese Erfahrungen nun wieder zurückgeben in die Gehörlosenwelt.

Mehr Aufklärung für die Gesellschaft

Das geringe Bewusstsein der Gesellschaft für die Gehörlosen erschwerte ihnen den Anschluss. Pascal wünscht sich daher mehr Aufklärung seitens der Politik für die Gesellschaft im Umgang mit Gehörlosen. Oft komme es vor, dass Menschen seinen gehörlosen Freunden gegenüber abgeschreckt reagieren, anfangen Englisch zu sprechen oder überfordert sind.

Pascal Reimer ist schwerhörig. Er fordert mehr Bewusstsein und Akzeptanz von der Gesellschaft.



Welche Fragen beschäftigen Sie in Hinblick auf Gehörlose, Gebärdensprache oder ganz speziell diese beiden Personen? Bitte haben Sie Verständnis, dass die beiden nicht alle Fragen beantworten können. Wir werden versuchen, eine repräsentative Auswahl zu treffen. Die Antworten gibt es in Kürze bei t-online.

"Frag mich" ist ein Format von t-online. Wir ermöglichen es den Lesern, Fragen an Menschen zu stellen, die sie im normalen Leben nicht treffen – oder die sie nicht persönlich mit diesen Fragen konfrontieren wollen. Senden Sie ihre Fragen an leseraufruf@t-online.de.