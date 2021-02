Streit zwischen Anwohnern?

Mann in Sachsen erschießt Nachbarn und dann sich selbst

10.02.2021, 12:37 Uhr | AFP

Absperrband umgibt ein Haus in Rödlitz im Landkreis Zwickau: In der Garage wurden die beiden Leichen gefunden. (Quelle: Sebastian Willnow/dpa)

Zwei Leichen wurden in einer Garage im sächsischen Lichtenstein gefunden. Einer der Männer besaß mehrere Schusswaffen. Die Ermittler vermuten Zwist zwischen Nachbarn als Tatmotiv.

Ein 69-Jähriger soll im sächsischen Lichtenstein zunächst seinen Nachbarn und anschließend sich selbst erschossen haben. Die Ehefrau des mutmaßlichen Schützen habe ihren Mann am Dienstagnachmittag tot auf dem eigenen Grundstück gefunden, teilte die Polizei in Zwickau am Mittwoch mit. Die Beamten fanden aber nicht nur die Leiche des 69-Jährigen, sondern auch die seines 58-jährigen Nachbarn.

Erste polizeiliche Ermittlungen hätten ergeben, dass der 69-Jährige zuerst seinen Nachbarn in dessen Garage und anschließend sich selbst erschossen habe. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Menschen gebe es nicht, erklärte die Polizei.



Der 69-Jährige war demnach legal im Besitz von Schusswaffen. Grund für die Tat könnte laut Polizei ein lang andauernder Nachbarschaftsstreit gewesen sein.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.