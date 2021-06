Weltbekannter Mordprozess

Star-Anwalt von O. J. Simpson ist tot

04.06.2021, 08:15 Uhr | dpa, t-online

Der ehemalige Footballspieler O. J. Simpson wurde 1995 wegen Mordes angeklagt. Sein Verteidiger Francis Lee Bailey erreichte am Ende einen Freispruch. Jetzt ist der Anwalt mit 87 Jahren gestorben.

Der US-Staranwalt Francis Lee Bailey, der einst im Mordprozess gegen O.J. Simpson zu dessen Verteidiger-Team gehörte, ist tot. Er starb nach Angaben seines ältesten Sohnes Bendrix Lee Bailey am Donnerstag in einer Pflegeeinrichtung im US-Staat Georgia, wie die "New York Times" und das Promiportal "TMZ.com" berichteten. Bailey wurde 87 Jahre alt.

Der für scharfe Kreuzverhöre bekannte Starverteidiger hatte 1995 mit Kollegen wie Robert Shapiro den spektakulären Freispruch im Doppelmord-Prozess gegen den früheren amerikanischen Footballstar Simpson erwirkt. Der Sportlegende war vorgeworfen worden, seine Ex-Frau Nicole und deren Freund erstochen zu haben. Simpson postete am Donnerstag ein Video auf Twitter, in dem er Bailey als "großartigen Mann" und als einen der klügsten und besten Anwälte überhaupt würdigte.

Francis Lee Bailey im Gericht: Der Anwalt verteidigte O.J. Simpson. (Quelle: ZUMA Wire/imago images)



Bailey war selbst kurzzeitig im Gefängnis



Bailey hatte zahlreiche Prominente vertreten, darunter auch die wegen bewaffneten Raubes angeklagte Verlegerstochter Patricia Hearst. Im Fall des wegen Mordes an seiner Ehefrau verurteilten Arztes Sam Sheppard, dessen Figur die Vorlage für die Erfolgs-Fernsehserie "Auf der Flucht" war, konnte Bailey in einem zweiten Verfahren 1966 einen Freispruch erwirken.

1996 verbrachte Bailey wegen Missachtung des Gerichts selbst sechs Wochen in einem Bundesgefängnis. Der Jurist hatte sich geweigert, dem Staat Millionen Dollar aus dem Vermögen eines französischen Drogenhändlers aushändigen. Bailey behauptete, dass sein früherer Klient ihm das Vermögen als Lohn für juristische Dienste gegeben habe.