Fall in Sachsen-Anhalt

Erzieherinnen tranken wohl regelmäßig Alkohol in der Kita

17.06.2021, 12:26 Uhr | MaM, t-online

Garderobe in Kindertagesstätte: Eine Mutter hatte die Alkoholfahne der Erzieherinnen gerochen (Symbolbild). (Quelle: Sämmer/Reuters)

Es war wohl mehr als ein Geburtstagssekt: In Teutschenthal schlug einer Mutter eine strenge Alkoholfahne entgegen, als sie die Kita betrat. Was folgte, war die Suspendierung von sechs Erzieherinnen.

In einer Kita in Teutschenthal, einer Gemeinde in Sachsen-Anhalt, sind sechs Erzieherinnen von ihrem Dienst suspendiert worden, darunter auch die Leiterin der Einrichtung. Laut Medienberichten sollen die Frauen bei ihrer Arbeit regelmäßig Alkohol getrunken haben.

"Das ging über normale Geburtstagsrunden weit hinaus", bestätigt eine Mitarbeiterin, die nicht suspendiert wurde, der "Bild". Auch die Gemeindeverwaltung nennt "Alkohol am Arbeitsplatz" als Suspendierungsgrund.



Das Jugendamt des Saalekreises teilte dem MDR Sachsen-Anhalt mit, die Suspendierung sei wegen "möglicher Pflichtverletzungen" erfolgt. Der Bürgermeister der Gemeinde Tilo Eigendorf hatte das Jugendamt hinzugezogen.



Erzieherinnen rochen nach Alkohol

Dieser war auf den Fall aufmerksam geworden, weil ein Kind in der vergangenen Woche kollabiert sein soll, berichtet die "Bild". Laut einem Arzt soll das Kind dehydriert gewesen sein. Eine Mutter, die bei dem Vorfall dabei war, berichtete später, dass die anwesenden Erzieherinnen nach Alkohol gerochen hätten.

In einer Mitteilung der Gemeinde heißt es nun, dass es in der Kita zu "notwendigen personellen Veränderungen" gekommen ist. "Im Interesse aller Beteiligten insbesondere zum Wohl der Kinder ist die Gemeinde Teutschenthal bemüht um eine lückenlose Aufklärung des Sachverhaltes", betont Eigendorf.

In der Mitteilung heißt es weiter, die Betreuung der Kinder könne weiterhin gewährleistet werden, da Personal aus den umliegenden Kitas in der Einrichtung helfen werde. Dennoch müssten die Öffnungszeiten vorerst verkürzt werden.