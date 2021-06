Polizei bittet um Hinweise

20-Jährige seit Freitag spurlos verschwunden

21.06.2021, 15:33 Uhr | t-online

Sie wollte ihre Familie anrufen, doch ihr Handyakku war leer: Seit Freitagabend fehlt von Laura N. jede Spur. Zuletzt gesehen wurde sie am Bahnhof in Offenburg.

Seit Freitagabend wird die 20 Jahre alte Laura N. aus dem Raum Freudenstadt vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie am vergangenen Freitag gegen 22 Uhr am Bahnhof in Offenburg. Die Polizei sagte t-online, dass Laura zuvor bei einer Prüfung in Mannheim gewesen sei, die sie wohl auch bestanden hatte.



Wieso sie danach in Offenburg war, sei nach derzeitigem Kenntnisstand unklar. Es könnte sein, dass sie dort umsteigen wollte oder aber, dass sie dort nach ihren Prüfungen noch verabredet war.

Letzter Kontakt zu ihrer Freundin



Einer Freundin soll Laura N. via Handy mitgeteilt haben, dass sie sich wegen einer ihr unbekannten Personengruppe unwohl fühle. Warum genau – das führte sie nicht weiter aus. Der Freundin teilte sie außerdem mit, dass ihr Akku fast leer sei und sie jemanden mit einem Handy suchen würde, um ihre Familie zu kontaktieren. Dort rief sie allerdings nicht an – weder von ihrem noch einem anderen Handy.

Die vermisste Laura N.: Zuletzt gesehen wurde sie am Freitagabend gegen 22 Uhr am Bahnhof in Offenburg. (Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim)



Polizeiangaben zufolge hat Laura lange, dunkle Haare. Sie ist schlank und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Sie hat braune Augen und trägt eine goldene, rundliche Brille. Am Tag ihres Verschwindens habe sie eine kurze Hose – ähnlich einer Radlerhose – angehabt sowie ein schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck der Basketballmannschaft der Los Angeles Lakers. Sie trug weiße Nike-Schuhe dem Typ Air Force. Außerdem hatte sie wohl eine kleine Tasche dabei. Laura gilt als sehr zuverlässig und wohnt noch bei ihren Eltern.

Aktuell werden weitere Suchmaßnahmen geprüft. Zeugen oder Hinweisgeber werden darum gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 072 31 186 4444 zu melden.