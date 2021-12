Seit Samstag verschwunden

Vier Geschwister aus Stralsund vermisst – mit Vater in Italien?

13.12.2021, 09:35 Uhr | lw, t-online

Vier Geschwister aus Stralsund sind seit Samstag verschwunden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Derweil besteht die Vermutung, der Vater habe sich mit den Kindern ins Ausland abgesetzt.

In Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) sucht die Polizei nach vier Kindern, die seit Samstag vermisst werden. Laut einer Mitteilung handelt es sich bei den Minderjährigen um Geschwister. Die Polizei vermutet, dass sie sich in Begleitung ihres Vaters befinden könnten. Am Wochenende wurden die Kinder und das Auto des Vaters zur Fahndung ausgeschrieben.

Wie die "Ostsee-Zeitung" (OZ) nun berichtete, befinden sich der Mann und die Kinder inzwischen jedoch womöglich nicht mehr in Deutschland. Das gesuchte Auto sei auf dem Bauernhof des Vaters auf der Insel Rügen sichergestellt worden. Dem Bericht zufolge lebten die Kinder zuletzt in verschiedenen Einrichtungen des Jugendamtes in Stralsund. Die zwei Mädchen und zwei Jungen sollen den Vater demnach freiwillig begleitet haben. Einer Zeugenaussage zufolge soll der Mann ein anderes Auto genommen und sich mit den Kindern nach Italien abgesetzt haben. Es habe in der Vergangenheit ähnliche Versuche gegeben.

Vater empfand Unterbringung als "Freiheitsberaubung"

Die Polizei fahndet der "Ostsee-Zeitung" zufolge nun europaweit nach den Vermissten. Die Unterbringung der Kinder durch das Jugendamt habe der Vater nach OZ-Informationen für unangebracht gehalten und sie als "Freiheitsberaubung" eingeschätzt. Deshalb habe er die Kinder am Samstag abgeholt und sei verschwunden. Seitdem sucht die Polizei nach den fünf Personen.

Laut einem Sprecher bestehe nach derzeitigem Stand keine Gefahr für die Kinder. Jedoch sei man weiterhin darum bemüht, die vier Geschwister schnellstmöglich zu finden und zur Mutter zurückzuführen.

Die Polizei beschreibt die vermissten Kinder wie folgt:

Lisa Lena, 15 Jahre:

► ca. 1,60 Meter groß



► schlank



► rotes, leicht gelocktes Haar



► trägt eine Brille (eckige Brillenform) mit dunklem Rahmen



► ist ansonsten dunkel gekleidet (schwarzer Parker, Wollmütze, Schnürboots)

Paula, 8 Jahre alt:



► ca. 1,20 Meter groß



► zierliche Statur



► schulterlanges, glattes rotbraunes Haar



► trägt eine dunkelblaue Winterjacke, blaugraue Regenhose, dunkelblaue Stiefel, braune Wollhandschuhe, rotes geblümtes Kleid



Finn Maximilian, 10 Jahre:



► ca. 1,40 Meter groß



► schlank



► kurzes blondes Haar



► trägt eine grün-schwarze Camouflage Jacke, dunkelblaue Jeans, schwarze Turnschuhe, graue Ski-Handschuhe



► führt eine Nintendo Switch mit rot/blauen Controllern mit sich



Tom Yannick, 12 Jahre alt:



► ca. 1,50 Meter groß



► schlank



► kurzes braunes Haar



► trägt eine Winterjacke, Jogginghose, Nike Sneaker, in Schwarz



► führt 2 Rucksäcke mit sich: schwarzer "Nike"-Rucksack und brauner "Vaude"-Rucksack

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831 28900 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem können Hinweise im Internet unter www.polizei.mvnet.de eingereicht werden.