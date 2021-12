Kleinere Schäden

Leichtes Erdbeben erschüttert die Schweiz

25.12.2021, 13:10 Uhr | dpa

Die Stadt Pruntrut in der Schweiz: Hier wurde das Zentrum des Erdbebens ermittelt. (Quelle: imago images)

Kleiner Schrecken für viele Schweizer an Weihnachten: Am Morgen des ersten Weihnachtstages bebt die Erde leicht. Das Zentrum des Bebens lag in der Nähe der französischen Grenze.

Ein leichtes Erdbeben der Stärke 4,1 hat am frühen Samstagmorgen die Schweiz erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag in der Nähe der Stadt Pruntrut im Kanton Jura an der Grenze zu Frankreich, wie der Schweizerische Erdbebendienst nach Angaben der Agentur SDA mitteilte.

Der Erdstoß dürfte in weiten Teilen der Schweiz verspürt worden sein. Kleinere Schäden seien in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich, schrieb der Erdbebendienst.