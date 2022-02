Mehrere Verletzte

Verunreinigter Champagner – Mann stirbt nach Restaurantbesuch

13.02.2022, 15:06 Uhr | AFP, t-online

Im bayerischen Weiden ist ein 52-Jähriger nach einem Restaurantbesuch in der Nacht verstorben, sieben weitere Personen werden im Krankenhaus behandelt. Auslöser des Unglücks war wohl eine Flasche Champagner.

Ein 52-jähriger Mann ist in Bayern nach dem Konsum eines offenkundig verunreinigten Getränks in einem Lokal gestorben. Der Verstorbene und weitere Gäste hatten in der Nacht zum Sonntag in einem Restaurant in Weiden "kontaminierte Getränke" konsumiert und anschließend Vergiftungserscheinungen gezeigt, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg mitteilte.

Dem regionalen Nachrichtenportal "Oberpfalz Echo" zufolge soll es sich bei dem Getränk um Champagner gehandelt haben. Unter den Verletzten sei demnach auch die Wirtin des Lokals.

Verletzte lagen teilweise am Boden

In der Nacht zum Sonntag war die Polizei alarmiert worden, weil mehrere Personen zwischen 33 und 52 Jahren während eines Lokalbesuchs in der Weidener Innenstadt massive gesundheitliche Probleme hatten. Als Polizei und Rettungsdienst eintrafen, lagen die Menschen teilweise auf dem Boden.

Acht Verletzte wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht, der 52-Jährige aus dem Landkreis Schwandorf starb noch im Laufe der Nacht. Eine Sonderkommission der Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.