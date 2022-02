Mehrere Verletzte

Wohl Ecstasy im Champagner – Mann stirbt nach Restaurantbesuch

14.02.2022, 08:02 Uhr | AFP, dpa, t-online

Weiden in der Oberpfalz: Der Konsum eines verunreinigten Getränks soll in diesem Restaurant am Marktplatz von Weiden zu Vergiftungserscheinungen bei mehreren Personen geführt haben. (Quelle: Armin Weigel/dpa)

Im bayerischen Weiden ist ein 52-Jähriger nach einem Restaurantbesuch gestorben. Offenbar war eine hohe Menge MDMA in einer Champagnerflasche die Ursache. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein 52-jähriger Mann ist in Bayern nach dem Konsum eines offenkundig verunreinigten Getränks in einem Lokal gestorben. Todesursache war laut mehreren Medienberichten offenbar eine größere Menge Ecstasy, die in eine Champagnerflasche gemischt worden war. Sieben weitere Personen seien verletzt worden, einige sogar schwer, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Gäste den Champagner geteilt. Bald darauf machten sich jedoch Vergiftungserscheinungen bei allen bemerkbar. Die Gäste kamen ins Krankenhaus, der 52-Jährige aus dem Landkreis Schwandorf starb noch in der Nacht zum Sonntag. Die anderen schwebten nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr. Offenbar befand sich in der Flasche die 1.000-fache Dosis einer "normalen" Konsumeinheit MDMA. Unter den Opfern war demnach auch die Wirtin des Lokals.

Verletzte lagen teilweise auf dem Boden

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, es wurde eine Sonderkommission "Markt" gegründet. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung, sagte eine Polizeisprecherin dem Bayerischen Rundfunk (BR). Man gehe nicht von Vorsatz aus und ermittle in alle Richtungen. Es werde außerdem derzeit keine bestimmte Person als Beschuldigter geführt, hieß es in dem BR-Bericht weiter. Laut "Bild" gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass Drogendealer möglicherweise das Ecstasy in der Flasche gelagert hatten, um es später wieder herauszufiltern.

Das Lokal liegt in der Weidener Innenstadt. Als Polizei und Rettungskräfte ankamen, lagen einige der Gäste, die zwischen 33 und 52 Jahre alt waren, auf dem Boden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.