Cerrillo: TĂ€ter spielte traurige Musik

Eine der Lehrerinnen habe noch versucht, die KlassenzimmertĂŒr zu schließen, doch der SchĂŒtze sei schon da gewesen, berichtete das MĂ€dchen. Alles sei sehr schnell gegangen. Der TĂ€ter sah die Lehrerin an, wie Miah Cerrillo berichtet, und sagte "Gute Nacht". Dann habe er sie erschossen und auf deren Kollegin und einige SchĂŒler gezielt. Miah Cerrillo wurde an der Schulter und am Kopf durch Splitter verletzt.

Danach, so die SchĂŒlerin weiter, habe der SchĂŒtze eine TĂŒr zum benachbarten Klassenzimmer geöffnet. Sie habe SchĂŒsse und Schreie gehört. Der SchĂŒtze schaltete Musik ĂŒber Lautsprecher ein – "traurige Musik", wie das MĂ€dchen berichtet. Befragt, was genau sie damit meine, sagte die ElfjĂ€hrige: Musik wie "Ich will, dass Menschen sterben".

Aus Angst, der SchĂŒtze könnte in ihre Klasse zurĂŒckkehren, tauchte sie nach eigenen Angaben ihre HĂ€nde in das Blut eines MitschĂŒlers, dessen Leiche neben ihr lag, um sich damit zu beschmieren und sich tot zu stellen.

"Warum haben sie uns nicht gerettet?"

Mit dem Telefon der toten Lehrerin gelang es dem MÀdchen und einem Freund, die Polizei anzurufen: "Bitte kommt, bitte kommt", hÀtten sie bei ihrem Anruf gefleht, so die ElfjÀhrige. Zu diesem Zeitpunkt sei sie davon ausgegangen, dass die Polizei noch nicht am Tatort war. SpÀter habe sie von Erwachsenen erfahren, dass die Polizei bereits vor Ort war. "Warum sind sie nicht hereingekommen, warum haben sie uns nicht gerettet?", fragte sie weinend die CNN-Reporterin.

Bei dem Angriff auf eine Grundschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde hatte ein 18-JĂ€hriger 2 Lehrerinnen und 19 Kinder erschossen. Die Polizei hat inzwischen Fehler eingerĂ€umt. Der Leiter der Behörde fĂŒr öffentliche Sicherheit des US-Bundesstaates Texas, Steven McCraw, sagte in Uvalde, es sei die "falsche Entscheidung" gewesen, das Klassenzimmer, in dem der SchĂŒtze sich mit Kindern verschanzt hatte, nicht frĂŒher zu stĂŒrmen.