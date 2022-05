Uvalde-Lehrerin und Mann tot – Millionenspenden für ihre Kinder

Joe Garcia starb an einem Herzinfarkt, nachdem seine Frau Irma bei dem grausamen Schulmassaker in Uvalde erschossen wurde. Ihre vier Kinder sind jetzt Waisen – fĂŒr die haben mitfĂŒhlende BĂŒrger Millionen Dollar gespendet.

Mehr als 2,5 Millionen Dollar Spenden sind ĂŒber eine "GoFundme"-Kampagne fĂŒr die Kinder der getöteten Uvalde-Lehrerin Irma Garcia bislang zusammen gekommen. Garcia war Lehrerin einer vierten Klasse in Uvalde (Texas), in dem ein 18-JĂ€hriger am vergangenen Dienstag 21 Menschen erschossen hatte. Zwei Tage nach dem Amoklauf war auch der Ehemann von Irma, Joe, an einem Herzinfarkt gestorben.