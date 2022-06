Abtreibungsverbot auf Malta | Schwangere saß fest: "Behandlung war grausam"

Die US-Touristin, die in Malta nach Komplikationen bei der Schwangerschaft wegen des dort herrschenden Abtreibungsverbots um ihr Leben f├╝rchten musste, ist nach Spanien gebracht worden. Andrea Prudente sei nun au├čer Lebensgefahr, sagte ihr Partner Jay Weeldreyer am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

Die schwangere 38-J├Ąhrige und ihr Partner machten auf der Mittelmeerinsel Urlaub, als ihr nach starken Blutungen die Fruchtblase platzte. Den ├ärzten zufolge hatte der F├Âtus keine ├ťberlebenschancen, aufgrund des Abtreibungsverbots in dem Land weigerten sie sich jedoch einzugreifen ÔÇô obwohl Weeldreyer zufolge auch das Leben der Mutter in Gefahr war. Lesen Sie hier mehr dazu.

Frau trauert um verlorenes Baby

Frau Prudente sei "schwach und ersch├Âpft, erleichtert und trauert", schrieb die Anw├Ąltin des Paares, Lara Dimitrijevic, in einem Onlinedienst. Der Fall hat international f├╝r Schlagzeilen gesorgt und die strengen Gesetze in Malta, dem einzigen Land in der EU, das Abtreibungen vollst├Ąndig verbietet, in den Fokus ger├╝ckt. In Malta drohen Frauen, die abtreiben lassen, bis zu drei Jahre Haft, w├Ąhrend ├ärzte, die ihnen helfen, bis zu vier Jahre ins Gef├Ąngnis kommen k├Ânnen.